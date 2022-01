Aan de Steenwijklaan in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de kleedkamers van stichting Building Better People en was enige tijd uitslaand. Niemand raakte gewond.

De stichting zet zich in voor jongeren die niet makkelijk terecht kunnen in de arbeidsmarkt. Building Better People wil hen kansen bieden met onder andere sport, stages en werkplekken. De stichting gebruikt het pand aan de Steenwijklaan als kleed- en opslagruimte voor dagbestedingsactiviteiten. De brandweer heeft met meerdere voertuigen de schade kunnen beperken tot in een klein aantal kleedkamers. Er werd een hoogwerker ingezet om het vuur vanaf boven het dak te blussen. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.