Een 37-jarige man heeft zichzelf bij de politie gemeld voor het slaan van een jong meisje in de Randstadrail. De man was zo boos op de tiener voor het niet dragen van een mondkapje dat hij haar mishandelde.

Het geweld vond op 1 oktober plaats, maar de verdachte meldde zich pas dinsdag. Dat deed hij enkele uren nadat beelden van hem waren vertoond in opsporingsprogramma Team West.

Het slachtoffer pakte die vrijdag de Randstadrail in Zoetermeer, op weg naar station De Leyens. Vlak na haar stapt een man in, die tegenover haar gaat zitten. Hij maakt er vervolgens een opmerking over dat het meisje geen mondkapje draagt. Toen het meisje hem antwoordde, gaf hij haar twee harde klappen in haar gezicht. De man zit vast en is gehoord. De zaak wordt voorgelegd aan de rechter-commissaris.

"Het meisje was flabbergasted en in shock door de mishandeling. Ze is erg aangedaan en heeft maanden niet van de Randstadrail gebruik durven te maken. Het gaat nu beter met haar, maar het heeft haar veel leed gebracht", zei een rechercheur eerder over de zaak.