In een woning aan de Robijnhorst in Den Haag is eerder deze week een hennepkwekerij met 30 planten aangetroffen. Er is een verdachte aangehouden.

De politie ontving een anonieme melding over de woning en stelde vervolgens een onderzoek in. Bij de woning werd een zeer hoge stroommeting gedaan. Daardoor was zelfs een van de stroomdraden gesmolten, wat volgens een agent voor een 'levensgevaarlijke' situatie zorgde. De politie besloot de woning te betreden en en trof daar een kweektent met de 30 hennepplanten aan. De verdachte werd vervolgens aangehouden.