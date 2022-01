In Den Haag hebben in de nacht van woensdag op donderdag op twee plekken auto's in brand gestaan.

De eerste melding kwam vanuit de Ulenpasstraat. Zowel de voor- als de achterkant van de auto stond in brand. Omdat de brandweer snel ter plaatse was kon worden voorkomen dat het voertuig flinke schade opliep. Dat gold niet voor de auto die geparkeerd stond in de Arnold Aletrinoplantsoen. Dit voertuig stond volledig in de fik. De auto was, ondanks de inzet van de brandweer, niet meer te redden. Brandstichting wordt niet uitgesloten, er wordt onderzoek gedaan. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig weggesleept.