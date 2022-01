Het nieuwe pollersysteem in het centrum van Den Haag zat nog in de verpakking, maar is al beschadigd door een botsing. De bekisting die om de linker paal is gemaakt is vermoedelijk door een vrachtwagen stuk gereden.

Of er ook schade aan het systeem is, is niet bekend. De verstelbare blokkades zijn een heikel punt voor automobilisten in Den Haag. Tientallen auto's zijn op verschillende plekken in de stad al tegen zo'n paaltje geknald.