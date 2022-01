Op de Moerweg in Den Haag, in de richting van Rijswijk, kwamen dinsdagavond laat twee voertuigen met elkaar in botsing.

Eén van de voertuigen is vervolgens tegen geparkeerde auto's gebotst. De geparkeerde auto liep daarbij forse schade op. Het andere voertuig is tot stilstand gekomen op de andere, tegenovergestelde rijbaan. Hulpdiensten rukten massaal uit. Zo kwamen er twee ambulances en was ook de brandweer aanwezig. Eén van de automobilisten is naar het ziekenhuis gebracht. Het personeel van de tweede ambulance heeft de bestuurder van de andere auto ter plaatse behandeld. De Moerweg is in beide richtingen afgesloten geweest voor het verkeer. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen weggesleept.