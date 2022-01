Op de Meppelweg met de kruising Maartensdijklaan in Den Haag is een vrouw op een scootmobiel in botsing gekomen met een auto.

De schrik zat er vervolgens goed in bij de vrouw. Zij is door het ambulancepersoneel ter plaatse onderzocht en naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.