De gevel van een leegstaand winkelpand in de 's-Gravenzandelaan in Den Haag is vannacht door een explosie vernield. De politie doet onderzoek. Er is onder andere een verbrand plastic flesje aangetroffen en veilig gesteld.

De gevels van het pand zijn aan de voor en achterzijde naar buiten geslagen, maar de constructie van het pand lijkt geen ernstige schade opgelopen te hebben. Enkele geparkeerde auto's die in de buurt stonden raakten ook beschadigd.