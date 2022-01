Een bestuurder van een scooter is gisteravond gewond geraakt bij een botsing met een motor op de kruising van de Laan van Wateringseveld met de Bogotastraat in Den Haag. De vrouw is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Rond tien uur ging het mis en kwamen de twee in botsing. Na de melding werd, naast twee ambulances en meerdere politievoertuigen, ook het Mobiel Medisch Team gealarmeerd. Eenmaal ter plekke zijn de hulpdiensten direct begonnen met het verlenen van eerste hulp aan de gewonden. De motorrijder had enkele lichte verwondingen.