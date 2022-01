In de Marthakerk, gelegen in het hart van de Schilderswijk, werden zaterdag geen Psalmen gezongen, maar prikken gezet.

Mensen konden zonder afspraak naar de kerk komen voor hun eerste of tweede vaccinatie, maar ook voor een boosterprik. De GGD probeert op deze manier het halen van een prik zo makkelijk mogelijk te maken.

Makintos kwam samen met vier vrienden een boosterprik halen. "Doordeweeks moet ik werken. Dat ik op zaterdag zonder afspraak een prik kan halen, maakt het een stuk makkelijker."

40 vrijwilligers waren zaterdag druk in de weer in de kerk om mensen te ontvangen en wegwijs te maken. Dokter Bob blikt tevreden terug: "Alles liep op rolletjes, mede dankzij de geweldige inzet van de vrijwilligers."

Op het einde van de dag waren er ruim 400 mensen langsgekomen voor een prik.

"De Marthakerk is één van de locaties waar GGD Haaglanden eenmalig specifieke doelgroepen prikt. Wekelijks wordt er de komende periode geprikt in bijvoorbeeld buurthuizen, stadsdeelkantoren, de bibliotheek, in moskeeën en kerken", aldus de GGD. "Iedereen is er welkom: vanaf twaalf jaar voor een eerste of tweede prik; iedereen vanaf achttien jaar voor een eerste prik, tweede prik of boosterprik."