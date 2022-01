In een werkplaats aan de Vechtstraat is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. "In het pand stonden een aantal rekken met accu's van elektrische fietsen in brand."

De brand brak vanmorgen rond 05.20 uur uit in een werkplaats op de begane grond van een woonportiek. Om de vlammen te bestrijden heeft de brandweer twee voertuigen ingezet. Drie portieken werden uit voorzorg ontruimd.



De brand was snel onder controle. "Om ervoor te zorgen dat de accu's niet nogmaals vlam vatten, kwam Vreugdenhil met de dompelbak", aldus de brandweer.