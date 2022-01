Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart naar een Hagenaar die verdacht wordt van witwassen. De man ontvangt een uitkering van de gemeente, maar had wel duizenden euro's op zak.

De Hagenaar liep vrijdag tegen de lamp tijdens een ritje in de tram in Den Haag Zuidwest. Controleurs betrapten hem op zwartrijden en ontdekten dat hij opmerkelijk veel geld bij zich had. Hij kon niet duidelijk uitleggen hoe hij aan het geld is gekomen.

De zwartrijder is één van de vijf personen die vrijdag is aangehouden tijdens een grote handhavingsactie in Zuidwest. De gemeente, politie, Douane, OM, NVWA, Stedin, HTM en de brandweer hielden gisteren controles naar allerlei misstanden. Er zijn onder andere duizenden illegale sigaretten in beslag genomen en belastingboetes geïnd.

Drugsdealer in sloot gesprongen

Tegen het einde van de dag zijn er ook tientallen boetes uitgedeeld voor overtredingen als te hard rijden, fietsen op de stoep en zwartrijden. Een betrapte drugsdealer probeerde de dans te ontspringen door in de sloot te springen. Er waren echter zoveel agenten en boa's in de wijk aanwezig dat hij snel werd opgespoord. Met een koud en nat pak werd hij uiteindelijk geboeid naar een politiebureau gebracht.