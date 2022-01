Hoewel de rijbaan vrijdagmiddag duidelijk was afgesloten, negeerden 75 weggebruikers het rode kruis boven de Utrechtsebaan (A12). De weggebruikers kunnen allemaal een bekeuring verwachten, aldus de politie.

De weg was afgezet vanwege een ongeval en ook waren er wegwerkzaamheden aan de gang. "Bestuurders negeerden massaal het rode kruis boven de weg", meldt de politie. "Toevallig reden er op dat moment twee agenten van de bureau Jan Hendrikstraat en bureau Hoefkade in een onopvallende surveillance auto."



De agenten hebben alle kentekens genoteerd van mensen die doorreden hoewel de weg was afgezet. "In totaal kunnen 75 bestuurders een bekeuring verwachten voor het negeren van het rode kruis in combinatie met de wegwerkzaamheden."