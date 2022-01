Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Bezuidenhoutseweg met de Reigersbergenlaan in Den Haag.

Rond kwart over twee reed een personenauto vanaf de Reigersbergenweg de Bezuidenhoutseweg op, om linksaf te slaan in de richting van de Laan van NOI. Op datzelfde moment reed een motorrijder over de Bezuidenhoutseweg in de richting van de Hofzichtlaan. Door nog onbekende reden knalden de twee tegen elkaar aan op de kruising.

Uit voorzorg werd een traumahelikoper gealarmeerd. Maar nadat het slachtoffer in de ambulance werd onderzocht, bleek dat het letsel enigszins meevalt. Wel heeft de politie de Bezuidenhoutseweg richting de N14 afgesloten.