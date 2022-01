In een pizzeria in de Weimarstraat in Den Haag is vanmorgen brand uitgebroken. De eigenaar ontdekte de vlammen, aarzelde geen moment en deed zelf een geslaagde bluspoging. Het vuur is inmiddels gedoofd.

De brandweer hoefde bij aankomst alleen nog maar na te blussen en heeft uit voorzorg de twee woningen boven het horecapand ontruimd en de houten vloer gecontroleerd. De twee aanwezige bewoners zijn in de ambulance nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis te worden gebracht. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast, er is dus geen sprake van brandstichting.