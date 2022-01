Een dronken automobilist scheurde afgelopen nacht al driftend door Den Haag. De man had zoveel gedronken dat de politie zijn rijbewijs heeft ingenomen.

Bij de politie kwam een melding binnen van geluidsoverlast op de Jaap Edenweg in Den Haag. "Toen wij gingen luisteren, bleek een driftende auto de oorzaak te zijn", legt de politie uit. Driften is een rijtechniek waarbij de bestuurder de auto met opzet laat slippen. De wagen wordt hierbij in een vloeiende beweging door een bocht gestuurd wat de nodige herrie en rook veroorzaakt.



Agenten besloten de racende bestuurder te controleren. De man bleek onder invloed van alcohol. "Hij blies zodanig veel dat zijn rijbewijs is ingevorderd."