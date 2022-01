Een automobilist is vannacht op de Loosduinseweg in Den Haag tegen een paal geknald. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. De veroorzaakte schade aan het voertuig is flink.

Het ongeluk gebeurde rond 1.30 uur op vrijdagnacht. Hulpdiensten gingen naar de Loosduinseweg. Inzittenden werden vervolgens door ambulancepersoneel nagekeken. Agenten droegen volgens calamiteitensite District8 kogelwerende vesten, omdat er sprake zou zijn van vuurwapens. Het is niet bekend of die ook zijn gevonden. De politie doet onderzoek.