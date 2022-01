De politie heeft vrijdagnacht een einde gemaakt aan illegaal feest op een bedrijventerrein aan de Zonweg in Den Haag.

Na een anonieme melding van geluidsoverlast rukten agenten uit om een kijkje te gaan nemen. Bij aankomst werd al snel duidelijk dat het geluid uit een bedrijfsverzamelgebouw kwam. In het pand werden meerdere feestgangers aangetroffen.



De politie maakte een einde aan het illegale feest. Hoeveel mensen er precies in het pand aanwezig waren, is niet duidelijk.



Een deel van de feestvierders is met de taxi vertrokken.