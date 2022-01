De 44-jarige vrouw die maandag is aangehouden voor bedreiging van minister Sigrid Kaag blijft twee weken langer vast zitten. De vrouw filmde en livestreamde een 29-jarige man, die vorige week woensdag met een brandende fakkel voor het huis van de politica stond.

De vrouw heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze ging op 5 januari samen met de eerder aangehouden man en enkele andere mensen naar de woning van de partijleider in Den Haag. Volgens de politie verstoorden zij daar de openbare orde.

De 29-jarige man schreeuwde complotleuzen en belde aan bij Kaag. Dit alles was live te volgen op sociale media. De vrouw filmde ook in de woning van Kaag, die sprak van een 'intimiderende en bedreigende situatie'. Kaag noemde het ook 'bedreigend en angstig' voor haar gezin.

De vrouw werd donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die besloot het voorarrest met twee weken te verlengen. De man zit nog vast en verschijnt op 19 januari voor de politierechter.

Zondag werd bekend dat Kaag aangifte doet tegen Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Hij deelde haar adres op Twitter. Engel deed dat omdat hij wilde weten 'op wie zijn naam deze woning staat'. Later verwijderde hij de afbeelding. Volgens hem was het delen van het adres van Kaag 'op geen enkele manier' een 'oproep of aanzet tot intimidatie of geweld of bedreiging'.