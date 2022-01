Mensen die niet goed kunnen horen of praten kunnen vanaf nu via een speciale app het Operationeel Centrum van Den Haag bereiken. "Ook voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen is de app geschikt."

In de 112NL app kunnen mensen persoonlijke kenmerken aangeven en deze worden dan meegestuurd wanneer zij een melding doen bij de meldkamer. Op die manier kunnen de centralisten beter en sneller helpen. Zo kan er een chatgesprek gestart worden of worden gecommuniceerd in een andere taal. "De app kent een vertaalfunctie met 109 talen, die ook tijdens het chatten kan worden gebruikt", legt de politie uit. "De app deelt automatisch de locatie van de melder met de meldkamer."