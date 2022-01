Hagenaars die via de A12 reizen opgelet: de Utrechtsebaan is vandaag voor het laatst open. Vanaf vrijdag gaat de belangrijke toegangsweg maandenlang dicht.

Langs de weg is een matrixbord geplaatst waarin automobilisten worden gewaarschuwd voor de verkeershinder. Vanaf vrijdag 14 januari gaat de Utrechtsebaan in beide richtingen dicht.

Op maandag 17 januari om 5.00 uur gaat de snelweg richting Den Haag weer open, maar blijft de andere richting (in de richting van het Prins Clausplein) tot en met mei 2022 dicht.

Het verkeer in de richting van Amsterdam en Utrecht wordt omgeleid over de N44, N14 en A4, en het verkeer in de richting van Rotterdam wordt omgeleid over de Rotterdamsebaan.