De politie gaat het huis van minister Sigrid Kaag in Den Haag strenger beveiligen. Woensdagochtend bouwden agenten een mobiele wachtpost op voor de deur. "We nemen zichtbare en onzichtbare maatregelen om bewindslieden te beschermen", laat de politie weten.

De maatregel volgt nadat de politica werd bedreigd door een beroepsdemonstrant. Die liep eerder deze maand met een grote fakkel door de straat en klopte aan haar deur. De 29-jarige Max van der B. en een vrouw die de intimidatie filmde, zijn hiervoor opgepakt.

De activist is een veel geziene gast bij coronademonstraties en ander verzet tegen de overheidsmaatregelen om het virus in te dammen. Kenmerkend is het rode petje, zijn gele hesje, zijn ov-fiets en zijn uitgesproken geloof in God.

Willem Engel deelde adresgegevens

Kaag deed aangifte bij de politie van intimidatie en bedreiging. Van den B. moet op 19 januari voor de politierechter komen. Tot die tijd zit hij in voorarrest. Hij wordt ook verdacht van bedreiging van voormalig secretaris-generaal van justitie Joris Demmink en minister Hugo de Jonge, eind december. Hij werd destijds opgepakt nadat hij met een Anonymous-masker bungelend aan zijn fietsstuur aanbelde bij de woning van Hugo de Jonge. Hij 'wilde verhaal' halen en livestreamde de hele scène. "Dat gaat niet. Jammer", klonk het op de intercom. Voor de woning van De Jonge werd daarna ook een tijdelijke politiepost neergezet.

De woongegevens van Kaag circuleren al langere tijd op het internet. Vorige week twitterde Willem Engel het adres nog aan zijn duizenden volgers. Hij deelde een foto van een informatieverzoek bij het Kadaster. Op de foto waren het huisnummer en postcode van Kaag zichtbaar, zonder dat deze onleesbaar zijn gemaakt. Het account van de Viruswaarheid-leider werd gisteren door het platform opgeschort. Kaag wil aangifte doen tegen Engel. Momenteel wordt onderzocht op welke grond dat precies moet gebeuren.

Meerdere accounts op Twitter opgeschort

Een account waar Engel na de schorsing van zijn eigen accounts op twitterde, is vandaag eveneens opgeschort. Het gaat om een account van een vriendin van hem. Zijn andere accounts werden gisteren al uit de lucht gehaald, waardoor zijn tweets niet meer zichtbaar zijn voor gebruikers van het sociale medium.

Volgens Engel is het account dat van een vriendin van hem is, opgeschort omdat hij daarmee de ban probeerde te ontwijken. Hij zegt zelf niet direct tweets via het account te hebben geplaatst. Wel stuurde hij berichten door naar de vriendin, die ze vervolgens voor hem plaatste.

Een woordvoerder van Twitter liet dinsdag weten dat het gaat om een tijdelijke opheffing 'wegens schending van ons beleid inzake platformmanipulatie en spam'. Het bedrijf wees er onder meer op dat gebruikers geen twee accounts mogen hebben voor min of meer dezelfde doeleinden. Ook benadrukte Twitter dat het bedrijf ingrijpt bij overtredingen van zijn beleid met betrekking tot 'misleidende informatie over COVID-19' en met betrekking tot 'privégegevens en media'.

Een van de accounts van Engel werd in de zomer al geschorst door Twitter, vanwege uitlatingen over voetballer Christian Eriksen. Engel twitterde dat er een verband zou zijn tussen de coronavaccinatie en de hartstilstand die Eriksen kreeg tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Engel nuanceerde zijn uitspraken later, maar hij wilde de tweet niet verwijderen.