In het Uithofpark in Den Haag is dinsdagavond een niet levensvatbare foetus gevonden. Een voorbijganger trof de onvolgroeide baby aan in het park, waarna hij de hulpdiensten inschakelde. "Wij zijn bezorgd om de moeder en hopen dat zij de noodzakelijke medische zorg krijgt", zegt de politie.

Omstreeks vijf uur 's middags liep de voorbijganger door het park achter de Sterflat bij de Lozerlaan. Na de gruwelijke vondst waarschuwde hij direct de politie. Meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse, waarna een gedeelte van het bos, ter hoogte van de vindplek, werd afgezet. De politie laat weten de foetus in 'de bossages' te hebben gevonden, langs het Blaeupad in het Uithofpark. Een foetus is een ongeboren kind. Er is sprake van een foetus vanaf de achtste week van de zwangerschap tot aan de bevalling. Twee teams van de forensische opsporing kwamen naar de locatie voor een uitgebreid onderzoek. Het is nog niet bekend hoe lang de foetus al op de vindplek zou liggen. De politie doet nog verder onderzoek naar het incident en vraagt mensen die iets hebben gezien of andere informatie hebben zich te melden.