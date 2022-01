De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een tas met inbrekerswerktuig gevonden in de Oranjelaan in Rijswijk. Agenten hielden een grote zoekactie in de buurt, maar van de eventuele inbrekers ontbrak ieder spoor.

Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten toen ze twee jongens zagen met bivakmutsen zagen lopen door de woonwijk in Rijswijk. De politie kwam snel ter plaatse en trof op de kruising van de Oranjelaan met de Geestbrugweg een fiets aan met een zwarte tas. In de tas zat inbrekerswerktuig. De fiets en tas zijn door agenten meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De verdachten zijn niet meer gevonden.