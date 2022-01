Een kind is maandagmiddag lichtgewond geraakt bij een aanrijding tussen een scooter en een personenauto. Het kind zat bij een volwassene achterop de scooter en kwam na de aanrijding ten val.

Het incident gebeurde omstreeks half zes op de Erasmusweg in Den Haag. De bestuurder van de auto wilde vanaf de Steenhouwersgaarde de Erasmusweg oprijden, maar zag daarbij de scooterrijder, die tegen de richting in reed, over het hoofd.

De automobilist kon de aanrijding niet voorkomen. Het kind dat achterop de scooter zat is gewond geraakt en in de ambulance behandeld aan de verwondingen. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis te worden gebracht.