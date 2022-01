Terwijl het ambulancepersoneel druk bezig was met een medisch incident in een woning in Den Haag heeft een dief de ruit van de ambulance stukgegooid met een steen en de tas van een van de medewerkers gestolen.

Nadat het ambulancepersoneel klaar was met hulpverlening in de woning troffen zij de kapotte ruit aan. In de wagen lagen allemaal glasscherven en een tas met persoonlijke spullen was meegenomen.



De ambulance kon na de inbraak niet meer gebruikt worden en kon dus tijdelijk niet worden ingezet voor meldingen.