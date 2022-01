Op de Rossinilaan in Den Haag is vrijdagmiddag een automobilist ingereden op politieagenten toen zij de bestuurder staande wilden houden. Dat deden zij in het kader van 'een lopend onderzoek'.

De agenten hebben vervolgens op het voertuig geschoten om de bestuurder te laten stoppen. In een van de ramen van de auto is een duidelijk kogelgat te zien. Niet veel later is een verdachte aangehouden op het Pinksterbloemplein, even verderop.

Waar de man van wordt verdacht, kan de politie niet zeggen. "Maar hij werd niet staande gehouden omdat hij te hard reed of iets dergelijks", vertelt een woordvoerder. "Dat is voor nu het enige dat ik er over kan zeggen."

De persoon was niet gewond toen hij werd aangehouden. Een agent is wel geraakt. Hij is ter plaatse in een ambulance nagekeken. Een politieberger zal de auto vervoeren. De politie doet verder onderzoek in de directe omgeving.