Bij een brand in een woning in de Schilderswijk in Den Haag is woensdagochtend een persoon omgekomen en een ander zwaargewond geraakt. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie is inmiddels een onderzoek gestart.

"Het is bij een relatief kleine brand gebleven, met enorme gevolgen", aldus een woordvoerder van veiligheidsregio Haaglanden.

De twee personen zijn door de brandweer uit het huis aan het Teniersplantsoen gehaald, waarna direct reanimatie werd gestart. Voor een van de slachtoffers mocht die hulp niet meer baten. De ander is naar het ziekenhuis gebracht, aldus de woordvoerder.

De brand was snel onder controle. Omliggende huizen zijn korte tijd ontruimd geweest en gecontroleerd op koolmonoxide. Bewoners konden daarna weer terug naar hun huis.