Het jaar had voor deze brievenbus aan de Haagse Televisiestraat geen goed einde. De oranje bus is vrijdagavond opgeblazen met vuurwerk. Alle post lag uren op straat. "Dat is eigenlijk gek, want de brievenbus had nagenoeg leeg moeten zijn."

PostNL baalt ervan. Van de 11.000 brievenbussen in het land worden er altijd wel een paar vernield met Oud en Nieuw. "Heel vervelend, voor ons maar ook voor mensen die de post verzenden en ontvangen", zegt een woordvoerder. Bij de brievenbus in de Televisiestraat ligt de grond bezaaid met post. Dat is eigenlijk gek, vertelt de woordvoerder. "Op 30 december halen we alle brievenbussen leeg en sluiten we ze af. Hij zou dus nagenoeg leeg moeten zijn." Privacygevoelig Zodra de melding van een beschadigde brievenbus binnenkomt, wordt er actie ondernomen. Maar het kan dus even duren voordat de post van straat wordt gehaald. Er ligt wel privacygevoelige informatie tussen de kruitresten. Zichtbaar ligt er een brief van het UWV tussen. Post NL doet haar best alles zo snel mogelijk op te ruimen. De post die op straat ligt wordt alsnog opgehaald. Wat nog te lezen is, gaat opnieuw de bezorging in of wordt retour gestuurd. Wat niet leesbaar is, bewaart PostNL nog wel een tijdje.