In Den Haag en Zoetermeer zijn vannacht meerdere auto's in vlammen opgegaan. Mogelijk is er sprake van brandstichting, de politie doet hier onderzoek naar.

In de nacht van woensdag op donderdag rond half vier zijn er twee bedrijfswagens in vlammen opgegaan op de Vestaweg in Den Haag. De brandweer is direct begonnen met het bestrijden van de brand, dit kostte enige moeite. Uiteindelijk zijn beide wagens volledig afgeblust. Ondanks de snelle inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat beide voertuigen volledig verloren gingen. Zoetermeer Op het Koraalrood in Zoetermeer heeft rond middernacht een geparkeerde auto in brand gestaan. Een voertuig dat naast het brandende voertuig geparkeerd stond liep ook schade op.