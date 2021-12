In een woning aan de Uitgeeststraat in Den Haag is maandagmiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft in verband met de steekpartij een man aangehouden, meldt een woordvoerder.

Wat er precies voorafging aan het steekincident, daar kan de politie nog niets over zeggen. De vrouw is ter plaatse onderzocht en voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Bijna twee weken geleden was het ook al onrustig in de Uitgeeststraat. De straat was toen zelfs afgezet vanwege mogelijk geweld in een woning. Er zou toen ook een aantal personen zijn aangehouden. De politie onderzoekt of er een verband is met het incident van vandaag.