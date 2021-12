Een achtervolging van een automobilist in een gestolen auto is in de nacht van zondag op maandag geëindigd in de Havenstraat in Rijswijk.

Agenten zagen de automobilist rijden en gaven hem een stopteken. De bestuurder besloot daar geen gehoor aan te geven en reed met hoge snelheid weg. De politie heeft daarop een achtervolging ingezet en om assistentie gevraagd. Meer dan tien wagens deden aan de achtervolging mee. De automobilist reed zich echter klem in de Havenstraat en besloot te voet verder te vluchten. Agenten hebben in de omgeving een klopjacht gehouden. Zonder succes, want de verdachte was in geen velden of wegen te bekennen en is dus nog op vrije voeten. De auto bleek te zijn gestolen. Een berger van de politie heeft het voertuig meegenomen.