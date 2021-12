In het crematorium op Ockenburgh in Den Haag is vrijdagochtend rond 7.00 uur brand uitgebroken. De vlammen sloegen op het hevigste moment uit het dak. Schoonmakers ontdekten de brand. De afscheidsdiensten in de grote aula gaan gewoon door. Cremeren gebeurt op andere locaties.

De brand ontstond buiten ter hoogte van een technische ruimte. Hoe dat kon, is nog niet duidelijk. De brandweer rukte met meerdere wagens uit, doordat er veel water nodig was. Ook was er kans op uitbreiding van het vuur. De oorzaak is nog niet bekend. Door snelle blussing werd voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. ,,De brand is inmiddels geblust. Er is sprake van flink wat schade in die ruimte”, aldus een brandweerwoordvoerder.