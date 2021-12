Wie niet wilde wachten op zijn oproep voor een boosterprik, kon woensdagavond terecht in Den Haag.

Onder het mom: wie het eerst komt wie het eerst maalt, zette een groep Haagse huisartsen in sneltreinvaart de voor sommige mensen zo gewenste spuit.

Er stond een enorme rij, midden op de Arie van der Spuyweg. De huisartsen hadden de beschikking over honderden boosters die zij maar wat graag kwijt wilden. Even na 20.30 uur werd de laatste prik gezet.

Overigens is sinds woensdagochtend de XL-priklocatie in het World Forum in Den Haag geopend. Hierdoor kunnen per dag 15.000 boosters worden gezet in zeven vaccinatielocaties in onze regio. Bovendien gaven Haagse huisartsen begin deze week al aan te willen bijspringen met boosterprikken om zo de ernstige gevolgen die de nieuwe coronavirusvariant omikron kan hebben in te dammen.