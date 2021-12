Het HagaZiekenhuis in Den Haag is jarig. Precies vijftig jaar geleden opende de deuren van wat toen nog Ziekenhuis Leyenburg werd genoemd. Er waren 750 bedden en een chique oprijlaan met luifel. Het ziekenhuis blikt op de eigen website terug met de mijlpalen op een rij.

De bouw van het gebouw duurde ruim vier jaar. Op 14 juni 1967 ging de eerste schep de grond in. Om het pand heen staan stukken fruit, zoals een grote appel bij de ingang. Het werk heet Kunstfruit en is van de Haagse kunstenaar Phil van de Klundert.

Jarenlang is het adres van het ziekenhuis aan de Leyweg. 45 jaar na de opening verandert dat naar het Els Borst Eilersplein 275. Zonder verhuizing overigens. De verandering hoort bij de nieuwbouw Schoone Ley en werkzaamheden aan de Escamplaan.

De opening van dit ziekenhuis betekent ook gelijk de sloop van het Zuidwal ziekenhuis. De eerste patiënten worden nog voor de feestdagen overgebracht. Op 12 mei 1972 verricht koningin Juliana de officiële opening. Ze krijgt een rondleiding, die drie uur lang duurt.

En 43 jaar later krijgt het ziekenhuis op 12 juni 2015 opnieuw koninklijk bezoek. Het nieuwe Juliana Kinderziekenhuis is klaar voor gebruik. Koningin Máxima komt langs om het officieel te openen.

Tot 1996 is het ziekenhuis van de overheid. Daarna neemt een stichting het over. Acht jaar later, in 2004, gaan Ziekenhuis Leyenburg, het Juliana Kinderziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis samen. "De laatste twee ziekenhuizen waren eerder al gefuseerd. De drie Haagse ziekenhuizen heten vanaf nu HagaZiekenhuis", valt te lezen op de website.

In de jaren daarna gebeurde er ook nog genoeg. Zo komt er een nieuw hartcentrum bij, volgt het Haga Spoedplein en is sinds 27 juni 2013 het ziekenhuis ook bereikbaar voor helikopters. Helemaal klaar lijkt het nooit. "Het HagaZiekenhuis is nog steeds volop in beweging en kijkt uit naar de toekomst."