Op de Wippolderlaan in Wateringen zijn maandagochtend vier auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde in de richting van Den Haag. Het ongeval veroorzaakte lange files.

Niet veel later ging het aan de andere kant ook mis. Hier ging een motorrijder onderuit. Ook dit incident zorgde voor een file. De Wippolderlaan werd in beide kanten voor enige tijd afgesloten waardoor het verkeer in de omgeving volledig vastliep.

De motorrijder raakte lichtgewond. Hij is ter plaatse door het ambulancepersoneel nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis. Een berger kwam ter plaatse om één van de auto's af te slepen. Daarna is ook de motor meegenomen.