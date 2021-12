In de parkeergarage bij het HagaZiekenhuis in Den Haag is afgelopen maand ruim dertig keer bij voertuigen ingebroken. "Bij sommige auto's is zelfs meerdere keren ingebroken."

Dieven hebben het voorzien op de wagens die in de parkeergarage aan de Escamplaan staan. "Tussen begin november en begin december is er ruim dertig keer ingebroken", meldt de politie. "In bepaalde gevallen waren dezelfde auto's meerdere keren het doelwit van inbraak."



De dieven hebben daarbij diverse eigendommen zijn meegenomen. Om te voorkomen dat nog meer mensen slachtoffer worden heeft de politie maatregelen getroffen. "Wij surveilleren extra, de wijkagent is betrokken en burgers worden gewaarschuwd met posters om geen spullen achter te laten in het voertuig."