Kapsalon 'Hoofdzaken' aan de Eksterhof in Den Haag is zaterdagmiddag overvallen. Dat meldt de politie zojuist.

Via de sociale media Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar de verdachte. Het gaat om een lichtgetinte man die rond de twintig jaar oud wordt geschat. Hij draagt een blauwe trui, een grijze joggingbroek en heeft schoenen met paarse accenten aan.



Wat er precies aan de hand is en of de man iets heeft buitgemaakt, is vooralsnog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.