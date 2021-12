Een auto die geparkeerd stond aan de Hooftskadelaan in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig uitgebrand.

De wagen stond naast een huis en een ander voertuig geparkeerd, deze werden door de hitte ook aangestraald. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar kon voorkomen dat het huis en wagens forse schade opliepen.