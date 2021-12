Haagse Rinus (56), de zwervende Hagenaar die afgelopen september levenloos werd gevonden tegenover HMC Westeinde, is gewurgd. Ook is hij geschopt en met een ijzeren staaf geslagen, waardoor hij breuken in zijn ribben en gezicht opliep.

Gebroken oogkassen, neusbeen, boven- en onderkaak én gebroken ribben. De sporen op het lichaam van Rinus laten een zeer gewelddadige dood zien. Zijn levenloze lichaam werd in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 september 2021 aangetroffen in een parkje tegenover ziekenhuis HMC Westeinde. Voor de vermoedelijke betrokkenheid bij de zeer gewelddadige dood van Rinus werden afgelopen september twee dertigers aangehouden. De 34-jarige Haagse vrouw en 35-jarige man uit Den Haag zitten sindsdien in voorarrest. Komende maandag moeten zij zich voor het eerst verantwoorden bij de rechtbank, tijdens een zogenaamde pro formazitting. Rinus is op een gruwelijke manier aan zijn einde gekomen, is te lezen in de tenlastelegging. De zwervende Hagenaar is met een ijzeren staaf geslagen, tegen zijn hoofd geschopt en zijn borst werd ingedrukt. Ook is hij gewurgd of verstikt met een riem, trui, plastic zak en handen.