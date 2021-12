Een nog onbekende man is zondagmiddag laat neergestoken bij een tankstation aan de Sportlaan in Den Haag. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de dader, die op de vlucht is geslagen na het steekincident.

Het steekincident vond even na half zes plaats op het terrein van het Shell tankstation. Wat er precies is gebeurd bij het tankstation in de Vogelwijk was vanavond nog niet bekend. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan door de politie. Het slachtoffer zou volgens getuigen nog wel aanspreekbaar zijn geweest toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.