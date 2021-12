In een woning aan de Adriaan van Leeuwenlaan in Den Haag heeft in de nacht van zondag op maandag korte tijd een brand gewoed. De bewoners konden tijdig hun huis verlaten. Er raakte niemand gewond.

De hulpdiensten kregen rond 3.00 uur een melding van een brand in Den Haag. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De brand is vermoedelijk in de keuken ontstaan. Maar de oorzaak is nog niet duidelijk. Bij aankomst trof de brandweer enkele "verdachte zaken" aan, waaronder een waxinelichtje. De politie doet verder onderzoek en sluit brandstichting niet uit.