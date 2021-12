Nadat twee medewerkers van de gemeente Den Haag hun zorgen hadden geuit heeft de politie in een woning aan het Isabellaland in Mariahoeve een hennepkwekerij aangetroffen.

"De hennepkwekerij was in werking en er waren twee personen in de woning", meldt de politie. "Zij werden aangehouden omdat zij verdacht worden van het vervaardigen van softdrugs en diefstal van stroom." Netbeheerder Stedin heeft namelijk naar aanleiding van het onderzoek aangifte gedaan van diefstal van stroom.



Alle goederen uit de hennepkwekerij zijn weggehaald en de woning is gesloten.