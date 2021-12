Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een forse aanrijding op de Laan van Meerdervoort in Den Haag.

Omstanders zeggen dat de bestuurder rond 1.45 uur op hoge snelheid kwam aanrijden en de macht over het stuur verloor. Eerst raakte hij met zijn wagen een bovenleidingmast van HTM. Daarna knalde de bestuurder met zijn wagen tegen een andere auto en kwam tot stilstand.



Agenten die in de buurt waren hebben eerste hulp verleend aan de bestuurder. "Aan het begin was er onduidelijkheid of de man zwaar lichamelijk letsel had opgelopen", legt calamiteitensite District8 uit. "Hij viel steeds weg en had flinke pijn in zijn lichaam."



Na controle door ambulancepersoneel is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is meegereden.

Onderzoek

Op straat bleef een flinke ravage achter. De gemeente heeft glas en brokstukken van straat moeten vegen en HTM moest komen om de beschadigde mast te herstellen.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. De afdeling Verkeer van de forensische opsporing (FO-Verkeer, het voormalige VOA) doet onderzoek. "Na onderzoek van FO-Verkeer heeft de politieberger de auto weggesleept."