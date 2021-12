Een twintigjarige Hagenaar startte duizenden gesprekken op WhatsApp, met het doel om zoveel mogelijk mensen op te lichten. De jongen liep tegen de lamp toen hij werd aangehouden voor een reeks straatroven.

De twintigjarige stond vrijdag voor de rechter voor de lange reeks oplichtingen. Hij werd eerder in de kraag gevat voor fysieke berovingen. Toen de rechercheurs zijn telefoon doorzochten, opende een beerput. Hij hield zich bezig met oplichting in alle soorten en maten.

Over het algemeen ging hij bellen of appen in de hoop dat een slachtoffer zou happen. Vervolgens stuurde hij een link, bijvoorbeeld omdat hij zogenaamd in geldnood zat. Klikte iemand dat aan, dan kon verdachte vervolgens inbreken in diens bankrekening en grote geldbedragen overboeken.

Vlaams taalgebruik

De Hagenaar wordt verweten dat hij een belangrijke rol had in een criminele bende. Hij regelde bijvoorbeeld simkaarten voor telefoons, kocht illegale excellijsten met contactgegevens, runde een netwerk aan geldezels waar hij het geld op de rekening kon parkeren, en stuurde anderen aan.

De bende breidde zich ook buiten Nederland uit. Zo zou de verdachte Vlaams taalgebruik hebben aangeleerd om het vertrouwen te winnen van Belgische slachtoffers.

Tegen de verdachte is 43 maanden cel geëist. De rechter doet over twee weken uitspraak.