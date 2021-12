De politie heeft woensdag een dode man aangetroffen in een woning aan de Wattstraat in Den Haag. Het slachtoffer is 69 jaar.

De politie bezocht de woning na een melding van een steekincident. Eenmaal ter plaatse troffen agenten de dode man aan. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er is wel tot diep in de nacht onderzoek gedaan in en rondom de woning.

"Wij doen nog steeds uitgebreid onderzoek naar de toedracht van zijn overlijden", laat een politiewoordvoerster weten. "Meer kunnen we er nu nog niet over zeggen." Mensen die iets gehoord of gezien hebben worden verzocht contact te zoeken met de politie via het telefoonnummer 0900-88 44 of anoniem via 0800-7000.