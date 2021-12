Een twaalfjarige jongen is dinsdagavond aangehouden in Den Haag omdat hij een behoorlijk groot mes op zak had.

De politie ging af op een melding van een bedreiging aan de Middenweg in Wateringse Veld. Eenmaal ter plaatse bleek tijdens een fouillering van de aanwezigen dat een jongen van 12 een mes bij zich droeg. De jongeman is aangehouden en meegenomen naar het bureau.