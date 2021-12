De politie heeft dinsdagavond beelden getoond van tien verdachten die worden gezocht naar aanleiding van de rellen van 20 november in de Haagse Schilderswijk.

Een grote groep zocht die avond bewust de confrontatie met de politie, waarbij vijf agenten gewond raakten. Melden de verdachten zich niet binnen een week, dan komen ze volgende week volledig in beeld.

Een dag eerder, op vrijdag 19 november, liep een coronademonstratie in Rotterdam al uit op rellen met de politie. En eerder had de politie in de Haagse Schilderswijk te maken met zogeheten avondklokrellen. Om die reden was de Haagse politie een dag later extra alert.

Een van de relschoppers gooide een steen door de zijruit van een passerende ambulance, die op dat moment een patiënt naar het ziekenhuis vervoerde. Ook werden een flitspaal en verkeerslichten vernield. Met een aantal charges heeft de ME de groep uit elkaar gedreven. De politie werd intussen bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen die vanaf daken werden gegooid.

Agenten verrichtten negentien aanhoudingen

Op sommige plekken is er door de politie stevig opgetreden met de inzet van de mobiele eenheid, team surveillancehonden en politiepaarden. De waterwerper bluste een brandje op een kruispunt in de Schilderswijk. Agenten verrichtten in totaal negentien aanhoudingen voor onder andere 'belediging, openbare geweldpleging, het verstoren van de openbare orde en het niet voldoen aan bevel of vordering'.

Ook raakten vijf agenten gewond bij de rellen. Een agent raakte gewond bij een aanhouding en liep daarbij een knieblessure en een hersenschudding op. Hij werd per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Twee politieruiters liepen gehoorschade op en twee collega's raakten gewond aan hun hand. Ook zij zijn voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Verdachten hebben tien dagen om zich te melden

In de opsporingsprogramma's Team West en Opsporing Verzocht worden dinsdag foto's getoond van tien personen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten bij de ongeregeldheden, meldt de politie. "Deze tien personen worden nu nog geblurd getoond. Volgende week komen deze verdachten zonder 'blur-effect' in beeld als de identiteiten niet bekend zijn geworden", aldus de politie.

In een later persbericht kwam de politie ook met een verklaring over het optreden tegen de relschoppers. "Om te beschermen of te handhaven mogen en moeten politiemensen geweld gebruiken als de situatie daar om vraagt. Het geweld dat de politie mag gebruiken is aan strenge voorwaarden gebonden en wordt achteraf altijd getoetst."