Bij een restaurant op de Dierenselaan in Den Haag heeft dinsdagochtend een forse brand gewoed. Er moesten tijdelijk zes woningen en twee winkels worden ontruimd. Er is niemand gewond geraakt.

De hulpdiensten kregen rond 8.30 uur een melding van een brand. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen uit het dakluik. Om het vuur onder controle te krijgen werden meerdere brandweereenheden ingezet.

De brand is vermoedelijk in de meterkast van het restaurant ontstaan. Het vuur heeft flink wat schade aangericht in het restaurant.

Nadat de woningen waren geventileerd en nagekeken, mochten de bewoners weer naar binnen.