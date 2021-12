Meerdere woningen aan de Hulshorststraat in Den Haag zijn in de nacht van zondag op maandag door een ontploffing beschadigd geraakt. Er raakte niemand gewond.

Volgens de politie ontplofte er rond 1.45 uur een projectiel. Een deur vatte vlam en door de flinke klap hadden drie omliggende woningen last van ruitschade. Het is niet duidelijk wat het projectiel was. Er wordt aangifte gedaan van brandstichting en vernielingen.

De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook is de politie op zoek naar eventuele camerabeelden.